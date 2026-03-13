Francia, Macron riceve Zelensky a Parigi: l'abbraccio e la stretta di mano

Il presidente francese Macron ha incontrato venerdì a Parigi il suo omologo ucraino Zelensky per discutere della decisione degli Stati Uniti di allentare le sanzioni sul petrolio russo. I colloqui mediati dagli Stati Uniti volti a porre fine al conflitto sono attualmente sospesi a causa della guerra in Iran, anche se, secondo il leader ucraino, potrebbero riprendere la prossima settimana. Giovedì, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato che avrebbe compiuto un ulteriore passo per sbloccare il petrolio russo bloccato sulle petroliere in mare a causa delle sanzioni statunitensi per la guerra in Ucraina, concedendo una licenza per sospenderle per un mese.