Usa, Trump in Ohio: ironia su Biden poi sospende il comizio per il malore di una donna nel pubblico

(LaPresse) Donald Trump ha visitato l’Ohio per promuovere il suo piano volto a ridurre i costi dei farmaci da prescrizione. Nel suo intervento, il presidente non ha risparmiato dichiarazioni sull’Iran, sparando ancora una volta a zero sui suoi avversari politici, vecchi e nuovi. Il suo bersaglio preferito resta Joe Biden, di cui ha ricordato una serie di cadute, tra cui quella alla Air Force Academy. Dopo essersi concesso l’ennesima battuta sul suo predecessore, Trump ha iniziato ad attaccare il governatore della California Gavin Newsom, ma è stato interrotto dal malore accusato da una donna in mezzo al pubblico, proprio alle spalle del capo della Casa Bianca. Il tycoon ha fermato il comizio per alcuni, lunghi minuti, ha richiesto l’intervento di un medico e ha aspettato che la signora si riprendesse. Assicuratosi che non si trattasse niente di grave, ha chiamato l’applauso per il dottore intervenuto e ha ricominciato il comizio.