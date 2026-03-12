Milano, Donzelli risponde a Sala: "Se Meloni facesse turista per città non farebbe la premier"

“Mettermi a commentare Sala mi sembra eccessivo. Lui dice quello che vuole, è la sua opinione. Io credo che Giorgia Meloni stia facendo molto bene il Presidente del Consiglio e sia molto utile a fare quello che sta facendo. Ovviamente se facesse la turista per le città, per accontentare i sindaci di sinistra non starebbe a fare il presidente del Consiglio”. Lo ha detto Giovanni Donzelli, a margine dell’evento organizzato da Fratelli d’Italia ‘Sì, una riforma che fa giustizia’ al Teatro Parenti Milano, rispondendo a chi gli chiedeva un commento alle parole del sindaco Giuseppe Sala, che ieri si era lamentato che la premier venisse in città solo “per temi che riguardano sua parte politica”.