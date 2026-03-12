Fiorello imita Sal Da Vinci dallo psicologo: "Non posso sentire la parola che è il contrario di matrimonio!"

Fiorello torna a scherzare su Sal Da Vinci e lo fa con una nuova esilarante imitazione. Il cantante si presenta oggi dallo psicologo, confessando il suo problema: “Non posso sentire la parola che è il contrario di matrimonio!”. Parte così una terapia d’urto a base di coppie famose: “Tony Effe e Giulia De Lellis, c’è aria di crisi! Chiara Ferragni e Fedez, divorziati! Totti e Ilary Blasi, divorzio! I Coma_Cose… i cuoricini? Spaccati anche loro!”. Travolto dalla sequenza di separazioni, il ‘Sal’ dello showman reagisce in preda al panico, finché arriva finalmente una lieta visita: quella di Maria Antonietta e Colombre, coppia felice. E Sal può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Tutte le cilp de ‘La Pennicanza’ su Raiplay.it