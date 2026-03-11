Iran, De Cristofaro (AVS): "Meloni mette Italia in totale subalternità a USA e Israele"

(LaPresse) “Meloni oggi ha dimostrato in maniera inequivocabile che è la principale di Donald Trump in Europa”. Così Giuseppe De Cristofaro, senatore di AVS, dopo il suo intervento in Senato in risposta alle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue della settimana prossima. “Fa parte, organicamente, di un’alleanza internazionale con Trump e con Netanyahu – ha proseguito – Questo è il motivo per cui non ha detto mezza parola sul genocidio della popolazione palestinese o sull’attacco illegale all’Iran. è evidente che la motivazione di quell’attacco non è la libertà del popolo iraniano”. Meloni “sta mettendo l’Italia in una condizione di totale subalternità“, insiste il senatore, che annuncia la sua interrogazione durante il question time di giovedì al ministro degli esteri Tajani sul tema delle basi americane in Italia.

“L’Italia è l’unico paese europeo ad aver partecipato come osservatore al Board of Peace“, continua De Cristofaro, secondo cui “è probabile che si sia discusso lì dell’attacco all’Iran”. “Chi pensa che l’intervento degli Stati Uniti e di Israele sia contro il diritto internazionale lo condanna chiaramente. Ma questo Meloni non lo può fare perché non si tradiscono i propri alleati”, ha concluso.