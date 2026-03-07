Shield of the Americas, Trump sui cartelli della droga: "Sono un cancro, non li tollereremo più"

Al vertice “Shield of the Americas” che si è tenuto nelle scorse ore in Florida, Donald Trump ha parlato anche della lotta ai cartelli della droga. Il presidente americano ha dichiarato che Washington e i Paesi dell’America Latina (Argentina, Bolivia, Cile, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panama, Paraguay e Trinidad e Tobago) si stanno unendo per combattere quello che ha definito “un cancro”. Trump ha incoraggiato i leader regionali a intraprendere azioni militari contro i cartelli e le bande transnazionali che, secondo lui, rappresentano una “minaccia inaccettabile” per la sicurezza nazionale dell’emisfero.