Iran, passeggera rientrata a Fiumicino da Abu Dhabi: "Abbiamo sentito la lontananza della Farnesina"

“Siamo stati trattati da signori, ci hanno accudito, coccolati. Abbiamo sentito la lontanzanza dello Stato italiano, della Farnesina e dell’Ambasciata. Noi stavamo ad Abu Dhabi, la situazione era tremenda. Sono state giornate e nottate difficili per tutti”. Lo ha raccontato ai cronisti una delle prime passeggere ad arrivare all’aeroporto di Fiumicino con un volo Etihad da Abu Dhabi. “Siamo qui a raccontarlo è andata già bene. Gli Emirati Arabi ci hanno fatto sentire al sicuro, non ci hanno lasciato in nessun momento. Noi eravamo ad Abu Dhabi non ci hanno mai lasciato soli sia dal punto di vista dell’alloggio sia per quanto rigurda i bisogni di una famiglia in una situzione del genere”, ha raccontato uno dei passeggeri arrivati con un volo Oman Air da Muscat.