Referendum, Pascale alla presentazione del libro di Bocchino: “Voto Si”

C’era tutta la destra di governo di ieri e di oggi alla presentazione del libro di Italo Bocchino “Giorgia la figlia del popolo”, presso la Galleria Colonna, a Roma. Un appuntamento che ha visto anche la partecipazione di tanti esponenti di maggioranza e di governo. Sul palco, con l’autore, il presidente del Senato Ignazio La Russa e la capo segreteria politica di FdI Arianna Meloni. Nella gremitissima platea dove siedono tra gli altri il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara, il responsabile organizzazione di FdI Giovanni Donzelli, il ministro della protezione civile Nello Musumeci, il ministro della Salute Orazio Schillaci, la ministra del Lavoro Marina, Elvira Calderone anche Francesca Pascale. “L’ho visto crescere all’interno di Forza Italia – ha detto Pascale – e poi sono curiosa di sapere cosa c’è scritto nel libro, soprattutto però – ha sottolineato.- sono qui per l’amicizia con Italo. Per me è un valore molto importante quindi sono qui per lui”. Pascale, alla domanda di una giornalista su cosa avrebbe votato al Referendum, le ha risposto regalandole una spilletta a sostegno del “SI” con su scritto “SI, più indipendenza più libertà”.