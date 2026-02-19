Pakistan, fuga di gas fa saltare in aria un condominio: 16 morti

È di 16 morti il bilancio di un’esplosione per una fuga di gas che ha devastato un condominio in una zona residenziale di Karachi, la più grande città portuale del Pakistan. Lo riferiscono polizia e soccorritori. L’esplosione è avvenuta mentre le persone stavano preparando il pasto prima dell’alba nel primo giorno del mese sacro musulmano del Ramadan. Fra le persone rimaste uccise ci sono donne e bambini. Diverse altre persone sono rimaste ferite dopo il crollo di parte della struttura. Il presidente pakistano Asif Ali Zardari ha espresso cordoglio alle famiglie delle vittime e ha ordinato alle autorità di garantire le migliori cure possibili ai feriti.

La maggior parte delle case e dei condomini a Karachi, come in altre parti del Pakistan, sono alimentati a gas naturale. Tuttavia, molte famiglie fanno affidamento anche su bombole di gas di petrolio liquefatto a causa della bassa pressione di quello naturale.