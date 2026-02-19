Iran, Usa pronti ad attaccare nel fine settimana: Trump riflette

Dopo i colloqui di Ginevra chiusi senza intesa, lo stallo tra Washington e Teheran riporta in primo piano l’opzione militare. Secondo CNN e CBS News, le forze americane sono pronte a colpire già nel fine settimana, ma Donald Trump non ha ancora deciso. Il Pentagono ha rafforzato la presenza aerea e navale in Medioriente e avviato spostamenti precauzionali di personale. La Casa Bianca ammette progressi minimi nei negoziati, ma distanze ancora profonde, e valuta i rischi politici e militari di un’azione che potrebbe allargare il conflitto. Teheran replica con toni durissimi: la guida suprema Ali Khamenei minaccia di poter affondare le portaerei americane. La marina iraniana ha chiuso temporaneamente lo Stretto di Hormuz per esercitazioni. Israele è in massima allerta, temendo una rappresaglia iraniana in caso di attacco americano.