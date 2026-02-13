Olimpiadi 2026, Lollobrigida: " Spiaciuta per commenti su mio figlio"

“Ci sono rimasta male per molti commenti cattivi, io sono stata molto spontanea, volevo abbracciare mio figlio perché non lo vedevo da una settimana. Poi giusto un bacio per salutarlo, l’ho strappato a mia sorella, poi lui voleva a sua mamma. Mi è dispiaciuto, soprattutto dalle donne, dobbiamo incoraggiarci a vicenda, a me per esempio la vittoria di Federica (Brignone) mi ha gasato. Mi sono dispiaciute le critiche, alcuni hanno dato del maleducato a mio figlio: dite tutto a me, ma non a un bambino di due anni”.

Così Francesca Lollobrigida a margine della sua visita a Casa Italia a Milano, a chi le chiedeva se ci fosse rimasta male per le polemiche dopo la sua intervista dopo la vittoria olimpica, con il figlio in braccio.