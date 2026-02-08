Iran, Araghchi avverte gli Stati Uniti: "La loro forza militare nella regione non ci spaventa"

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha detto, in un discorso sugli Stati Uniti, che “la loro formazione militare nella regione non ci spaventerà”. “Perché abbiamo sempre insistito sull’arricchimento e continuiamo a farlo, anche se ci viene imposta la guerra? Perché nessuno può dirci cosa dovremmo possedere e cosa no”, ha detto alla Conferenza nazionale di politica estera. Le sue osservazioni arrivano subito dopo i negoziati con gli Stati Uniti sul programma nucleare e sulla scia delle proteste a livello nazionale. Durante i colloqui di venerdì, l’ammiraglio della marina americana Brad Cooper, capo del comando centrale dell’esercito americano, era in Oman. La presenza di Cooper era probabilmente un promemoria intenzionale all’Iran della presenza militare statunitense nella regione. Cooper ha poi accompagnato l’inviato speciale americano Steve Witkoff e Jared Kushner, genero di Trump, alla Lincoln nel Mar Arabico dopo i negoziati indiretti. “La loro formazione militare nella regione non ci spaventerà. Siamo uomini di diplomazia, ma siamo anche uomini di guerra”, ha detto domenica Araghchi. Ha insistito sul fatto che la forza di Teheran deriva dalla sua capacità di “dire no alle superpotenze”. “Il segreto del potere della Repubblica islamica dell’Iran sta nella capacità di opporsi al bullismo, al dominio e alle pressioni da parte degli altri”, ha affermato.