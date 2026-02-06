Olimpiadi 2026: la presidente del Cio, Kirsty Coventry, con la fiaccola

(LaPresse) Anche la presidente del Comitato Olimpico Internazionale Kirsty Coventry, è stata una dei tedofori delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Coventry ha ricevuto la fiamma olimpica dalla canottiera olimpica americana Anita DeFrantz e poi l’ha passata al CEO della Coca-Cola James Quincey. Una cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali senza precedenti, con quattro sedi e due bracieri, ricca di riferimenti alle icone e alla cultura italiana, oltre alla partecipazione della diva pop americana Mariah Carey, è prevista per dare ufficialmente il via venerdì ai Giochi di Milano-Cortina.

Si tratta delle Olimpiadi più estese – estive o invernali – della storia, con sedi di gara distribuite su un’area di circa 8.500 miglia quadrate (più di 22.000 chilometri quadrati).