Savannah Guthrie, in chiesa Arizona veglia per la madre scomparsa

(LaPresse) – Una veglia si è tenuta nella chiesa di St. Philip’s in the Hills a Tucson, in Arizona, per Nancy Guthrie, madre della conduttrice del programma NBC “Today” Savannah Guthrie, scomparsa da giorni. La famiglia ha fatto sapere di essere pronta a dialogare con eventuali responsabili del rapimento, ma chiede una prova che l’84enne sia ancora viva. Nancy Guthrie è stata vista l’ultima volta sabato sera, quando era stata riaccompagnata a casa dai familiari dopo una cena. La scomparsa è stata denunciata domenica, dopo che la donna non si è presentata in chiesa. Le autorità hanno riscontrato segni di effrazione nell’abitazione e ritengono che, data la sua mobilità ridotta, non si sia allontanata volontariamente.