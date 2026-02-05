Olimpiadi 2026, la protesta di Peta in piazza del Duomo a Milano: "Meglio nudi che indossare piume"

(LaPresse) “Meglio nudi che indossare piume è un messaggio chiaro. Non ci sono scuse per indossare le piume che appartengono solo ed esclusivamente agli animali”. È questo il senso della protesta andata in scena questa mattina in piazza Duomo a margine degli allestimenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina , come spiega Patrizia Re, portavoce di Peta (People for the ethical treatment of animals). “Noi vogliamo ricordare a tutti che esistono, c’è una buona notizia, tutti possono indossare i capi invernali, sportivi, per la montagna, per la città, di alta qualità, alla moda, optando per le alternative cruelty free, cioè l’imbottitura e quelle sintetiche ma altamente performanti e vegane e quindi lasciando praticamente le piume agli animali perché loro le hanno bisogno per vivere e noi no”.