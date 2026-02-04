Usa, Trump contro la reporter Cnn: "Sei la peggior giornalista. Non ti ho mai vista sorridere"

(LaPresse) Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, si è verificato uno scontro verbale acceso tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la giornalista della CNN Kaitlan Collins. Collins aveva chiesto al leader di Washington del caso Epstein e della divulgazione dei file con cancellazioni, sollevando interrogativi sulle recenti rivelazioni. Il tycoon ha risposto con durezza, definendo la giornalista “la peggior giornalista” e attaccando la rete: “Non mi stupisce che la CNN non abbia ascolti con gente come te”. Il presidente statunitense ha poi proseguito con un attacco personale: “Ti conosco da 10 anni e non ti ho mai vista sorridere”, aggiungendo che Collins non dice la verità e accusando la CNN di essere “un’organizzazione molto disonesta”, affermando che dovrebbe vergognarsi di lei.