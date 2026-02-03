Singapore Airshow al via: acrobazie spettacolari e velivoli da tutta l’Asia-Pacifico

(LaPresse) Il Singapore Airshow ha preso il via con un’imponente e spettacolare esibizione di acrobazie aeree, che ha visto protagonisti velivoli provenienti da tutta la regione Asia-Pacifico. Fuochi d’artificio, tailspin, capriole e sorvoli a bassa quota hanno scandito l’apertura dello show biennale, che ha riunito aerei militari e commerciali. Tra i momenti più suggestivi, l’esibizione della Royal Malaysian Air Force, che ha inscenato un “bombardamento” di chaff durante una salita costante, catturando l’attenzione del pubblico. Applausi anche per il Jupiter Aerobatic Team dell’Aeronautica Militare Indonesiana, protagonista di una serie di capriole eseguite durante una spettacolare picchiata. A distinguersi è stata inoltre l’esibizione sincronizzata dell’Airforce Aerial Display Team di Singapore, composta da un aereo e un elicottero impegnati in manovre coordinate. Grande interesse anche per i velivoli civili in mostra: l’Airbus A350-1000 e il Comac C919 cinese, entrambi capaci di eseguire manovre complesse solitamente associate ad aerei militari più leggeri. A completare il quadro delle esibizioni, anche India e Cina hanno partecipato con performance acrobatiche, contribuendo a un’apertura ad alto impatto visivo del Singapore Airshow.