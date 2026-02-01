Gaza, camion carichi di aiuti umanitari attraversano il valico di Rafah

Camion carichi di aiuti umanitari e coperte hanno attraversato il valico di Rafah, in Egitto, diretti al valico di Kerem Shalom per essere ispezionati dalle autorità israeliane. Il valico di frontiera di Rafah tra Gaza ed Egitto torna a essere trafficato, poiché Israele ha dichiarato che, dopo anni di isolamento quasi totale, riprenderanno i viaggi limitati da e verso il territorio. La riapertura del valico di frontiera è un passo fondamentale nell’attuazione dell’accordo di cessate il fuoco entrato in vigore il 10 ottobre. Domenica Israele ha annunciato che il valico è stato aperto in via sperimentale, dopo anni di isolamento quasi totale.