Gaza, a Barcellona la gigantesca foto di Hind Rajab sulla spiaggia: la bimba fu uccisa due anni fa

Nel secondo anniversario della sua morte, decine di attivisti spagnoli pro-Palestina hanno srotolato un’immagine gigante di Hind Rajab su una delle spiagge di Barcellona. La bambina di 5 anni rimase vittima dei bombardamenti israeliani mentre fuggiva in auto con la sua famiglia, diventando un simbolo della sofferenza dei civili nella guerra di Gaza. La sua storia ha ispirato anche un film, “La voce di Hind Rajab”, vincitore del Leone d’Argento al Festival del Cinema di Venezia lo scorso settembre e candidato all’Oscar.