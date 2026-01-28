Trump critica Ilhan Omar poco prima dell'aggressione subita dalla dem a Minneapolis

Poche ore prima che un uomo venisse bloccato a terra dopo aver spruzzato una sostanza sconosciuta sulla deputata dem statunitense di origine somala Ilhan Omar durante un incontro pubblico a Minneapolis, il presidente Donald Trump l’aveva criticata durante un comizio in Iowa. Trump ha affermato che la sua amministrazione avrebbe accolto solo immigrati in grado di “dimostrare di amare il nostro Paese”. “Devono essere orgogliosi, non come Illhan Omar”, ha sottolineando, suscitando forti fischi al solo menzionare il suo nome. Ha proseguito dicendo: “Lei proviene da un Paese che è un disastro. Quindi probabilmente, a mio avviso, non è nemmeno considerato un Paese”.