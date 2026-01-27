Napoli, smantellata piazza di droga a Scampia: il video dello spaccio

Una piazza di spaccio di kobret e cocaina nella cosiddetta ’33’ di Scampia, zona nord di Napoli, è stata smantellata dalla Polizia: 28 persone sono state arrestate per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, aggravata dal numero degli associati e dal metodo mafioso. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea. Le indagini svolte dalla Squadra mobile di Napoli sono state avviate nella primavera del 2022 in seguito alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia circa l’esistenza di una piazza di spaccio di kobret e cocaina operante nella cosiddetta ’33’ di Scampia, l’ex lotto SC3 di via Arcangelo Ghisleri, e riconducibile al clan camorristico degli Amato-Pagano. È stato riscontrato che il gruppo criminale curava non solo l’approvvigionamento all’ingrosso e la conseguente vendita al dettaglio sulla piazza della ’33’ di Scampia, ma anche la cessione con consegne a domicilio o per appuntamento in strada nei quartieri cittadini di Chiaiano, Miano e Colli Aminei.