Russia: a Murmansk e si blocca la rete elettrica per il freddo, caos in tutta la città

La città del nord della Russia, Murmansk, è stata colpita da un blackout totale a seguito di problemi alla rete elettrica dovuti al gelo.

Uno spesso strato di ghiaccio si è formato sulle linee elettriche e diverse torri di trasmissione che forniscono elettricità alla città sono crollate a causa dei forti venti. L’interruzione ha lasciato la maggior parte della città senza elettricità. Il riscaldamento e l’approvvigionamento idrico sono stati interrotti dopo lo spegnimento delle pompe elettriche. Senza elettricità in tutta la città, i semafori si sono spenti, causando ingorghi e incidenti stradali.

Anche i trasporti pubblici elettrici sono stati sospesi. A causa della mancanza di riscaldamento ed elettricità, le autorità di Murmansk hanno aperto centri di assistenza di emergenza dove i residenti possono riscaldare il cibo, raccogliere acqua e ricaricare i telefoni cellulari.