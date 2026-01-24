Minneapolis, agente federale uccide un uomo: il video della sparatoria

Secondo quanto riportato da un documento ospedaliero ottenuto dall’Associated Press, agenti federali hanno ucciso a colpi di arma da fuoco un uomo di 37 anni a Minneapolis nel contesto della repressione dell’immigrazione da parte dell’amministrazione Trump. Il governatore democratico di Minneapolis Tim Walz ha dichiarato in un post sui social media di essersi messo in contatto con la Casa Bianca dopo la sparatoria. Ha invitato il presidente Donald Trump a porre fine alla repressione nel suo Stato. La portavoce della Sicurezza Interna Tricia McLaughlin ha dichiarato che la persona aveva un’arma da fuoco con due caricatori. L’incrocio dove è avvenuta la sparatoria è stato bloccato e gli agenti della polizia di frontiera sono sul posto con i manganelli.