Iran, Trump: "Abbiamo una flotta di navi in viaggio verso quella direzione"

“Stiamo guardando l’Iran. Abbiamo molte navi che vanno in quella direzione, per ogni evenienza. Abbiamo una grande flottiglia che va in quella direzione. E vedremo cosa succede. Abbiamo una grande forza diretta verso l’Iran. Preferirei non vedere succedere nulla, ma li stiamo osservando molto da vicino. Giovedì ho fermato 837 impiccagioni. Sarebbero morti. Sarebbero stati tutti impiccati. È come se fosse mille anni fa. Questa è una cultura antica. Persone molto intelligenti, comunque, ma è una cultura antica. Giovedì sarebbero stati impiccati 837 uomini, per lo più giovani. E ho detto, se impicchi quelle persone, verrai colpito più duramente di quanto tu sia mai stato colpito”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti a bordo dell’Airforce One.