martedì 20 gennaio 2026

Ultima ora

Napoli, sold out per Life for Gaza. De Magistris: "Sempre dalla parte degli oppressi"

LaPresse
LaPresse

“Senza tregua perché c’è una strategia mondiale per non parlare più del genocidio nei confronti del popolo palestinese. In Palestina si continua a morire di fame e di freddo. La violazione dei diritti umani va sempre condannata e noi siamo sempre dalla parte degli oppressi contro gli oppressori”. Sono le parole di Luigi de Magistris, promotore della terza edizione del Life for Gaza, che ha fatto registrare il sold out al teatro Bellini di Napoli. Tanti gli artisti che si sono alternati sul palco tra i quali Fiorella Mannoia, Fabrizio Gifuni e Moni Ovadia.