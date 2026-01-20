Accesso Archivi

Accesso Archivi

martedì 20 gennaio 2026

Ultima ora

Minnesota, cittadino Usa prelevato da ICE e portato in strada in mutande

LaPresse
LaPresse

Un cittadino statunitense allontanato dall’ICE dalla sua abitazione nel Minnesota in biancheria intima dopo, sostiene l’uomo, una perquisizione senza mandato. Agenti federali dell’immigrazione hanno forzato una porta e arrestato l’uomo puntandogli contro le armi senza alcun mandato, per poi condurlo in strada in mutande con temperature sotto lo zero. Indossava solo sandali e mutande, con una coperta avvolta intorno alle spalle. I video hanno ripreso la scena, in cui si vedono persone che suonano fischietti e clacson e vicini che gridano a più di una dozzina di agenti armati di pistola di lasciare in pace la sua famiglia.