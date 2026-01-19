Treni deragliati in Spagna, re Felipe VI: "Sgomento e preoccupazione, ritorneremo nel Paese al più presto"

“Vogliamo esprimere il nostro sgomento e la nostra preoccupazione per il terribile incidente avvenuto ad Adamuz“. Così il re Felipe VI di Spagna ai microfoni dei giornalisti, assieme alla moglie, la regina Letizia, e alle figlie. “Non appena avremo concluso qui, torneremo in Spagna, ovviamente, in modo da essere pronti e preparare anche una visita nella zona”, ha proseguito il re Felipe, che al momento si trova ad Atene per i funerali della principessa Irene, sorella della regina Sofia, morta giovedì a Madrid.

“La priorità in questo momento è assistere, accompagnare, aiutare e soccorrere tutte le persone colpite da questo tragico incidente”, ha aggiunto la regina Letizia. Re Felipe ha infine voluto sottolineare il comportamento degli abitanti di Adamuz, “che hanno aiutato chi ne aveva bisogno in ogni modo possibile man mano che la situazione evolveva. La nostra gratitudine va anche a loro”.