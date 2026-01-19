Treni deragliati in Spagna, la sopravvissuta in lacrime: "Non potevo far nulla"

Sale a 39 il bilancio provvisorio delle vittime del deragliamento di due treni sulla linea ad alta velocità Madrid-Andalusia, avvenuto domenica sera vicino ad Adamuz, in Spagna. I feriti sono 152, di cui cinque in condizioni molto gravi. Secondo la compagnia, sul treno Iryo da Malaga a Madrid si conterebbero almeno 21 morti e 22 feriti. Tra le ipotesi del disastro un giunto saltato tra i binari, mentre le ferrovie spagnole escludono un errore umano. “Alcune persone stavano bene, ma altre erano in condizioni molto gravi. Non potevo fare nulla” racconta Ana, una sopravvissuta al disastro.