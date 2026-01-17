Sudafrica, piogge torrenziali e allagamenti nel Paese: le immagini dall'alto

I residenti del piccolo quartiere di Mangweni, alla periferia della città nord-orientale di Komatipoort in Sudafrica, si sono svegliati venerdì con i cortili allagati, pochi giorni dopo che le forti piogge avevano causato devastazioni in tutta la regione. Le piogge torrenziali e le inondazioni che hanno colpito l’Africa meridionale hanno causato la morte di oltre 100 persone, secondo quanto riferito venerdì dalle autorità.

Il bilancio delle vittime in Sudafrica, Mozambico e Zimbabwe è il risultato di settimane di forti piogge. I servizi meteorologici hanno emesso allerte che prevedono ulteriori piogge, che potrebbero causare ulteriori inondazioni distruttive.