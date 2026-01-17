Spagna, la tradizione di Las Luminarias: le evoluzioni dei cavalli tra le fiamme

Centinaia di spagnoli venerdì sera hanno ammirato i cavalli galoppare attraverso fiamme imponenti in una tradizione secolare chiamata Las Luminarias. Las Luminarias è una tradizione che si svolge nel villaggio spagnolo di San Bartolome de Pinares – 500 abitanti – a circa 100 chilometri da Madrid. I cavalieri guidano i cavalli attraverso i falò in mezzo alla strada in un atto che si ritiene possa purificare gli animali nel prossimo anno. I festeggiamenti iniziano intorno al tramonto del venerdì quando gigantesche cataste di rami di alberi vengono posizionate sul lato della strada, mentre la gente del posto celebra la festa condividendo vino, birra e dolci. Ore dopo, i fuochi vengono accesi e attraverso le fiamme gli animali devono saltare. I gruppi per i diritti degli animali criticano da tempo Las Luminarias, ma la gente del posto dice che i cavalli non restano mai feriti.