Roma, la protesta degli iraniani per lo Scià. In piazza anche Calenda

Il Partito Radicale in piazza a Roma con la comunità iraniana in Italia per sostenere la rivolta in corso nel paese medio orientale, chiedere la fine del regime degli Ayatollah e il ritorno dello Scià. Il corteo partito da circo Massimo ha attraversato il centro di Roma per raggiungere piazzale Ostiense. Tanto i giovani iraniani che vivono in Italia. Gli slogan più frequenti sono: “Khamenei assassino” e “Viva lo Sciá”. Il corteo di alcune migliaia di persone e una distesa di bandiere dell’Iran pre-rivoluzione con il leone e la spada al centro del tricolore orizzontale. Tantissime le foto dell’ultimo Scià Reza Pahlavi. Hanno scelto di aderire anche Azione, con il suo leader Calenda in piazza, i giovani di Forza Italia con il segretario Leoni, Partito Liberal Democratico e Ora. In corteo anche alcune bandiere ucraine e israeliane. “Dobbiamo sostenere il popolo iraniano in questa rivolta senza imporre loro da chi devono essere governati. lo sceglieranno loro, sono un grande popolo” dichiara Calenda. “La politica non dovrebbe seguire un orientamento preciso ma dovrebbe sostenere tutta e unita questo popolo che viene massacrato quotidianamente” aggiunge Irene Testa, tesoriera del Partito Radicale.