Rocco Commisso: da Viola Park a sogno stadio, chi era il ‘visionario’ presidente della Fiorentina

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Rocco Commisso, morto all’età di 76 anni a seguito di una malattia che lo aveva fatto uscire dai radar da un po’ di tempo. Originario di Marina di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, Commisso si trasferisce a 12 anni negli Stati Uniti per raggiungere il padre. Fonda Mediacom nell’autorimessa di casa sua nell’estate del 1995 che diventa la quinta tv via cavo negli Stati Uniti. Secondo Forbes, il suo patrimonio ammonta a 5,9 miliardi di dollari al 17 gennaio 2026. Sin da ragazzo appassionato di calcio, Commisso il 10 gennaio 2017 acquista la quota di maggioranza dei New York Cosmos, club della seconda divisione nordamericana. Il 6 giugno 2019 diventa ufficiale l’acquisto della squadra di calcio della Fiorentina. “Chiamatemi Rocco“ aveva detto presentandosi. La realizzazione del Viola Park, un centro sportivo all’avanguardia unico in Europa, resterà per sempre nella storia del club. Lascia la moglie Catherine (con cui è stato sposato 50 anni), i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina.