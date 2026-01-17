Accesso Archivi

sabato 17 gennaio 2026

Iran, in Grecia proteste davanti all'ambasciata ad Atene

Gli iraniani che vivono in Grecia si sono riuniti venerdì sera davanti all’ambasciata iraniana ad Atene, per protestare contro la repressione dell’Iran nei confronti dei manifestanti. I manifestanti hanno cantato, sventolato bandiere e tenuto cartelli con la scritta “Siamo con le nostre sorelle in Iran!” e “Donna, vita, libertà!”. Il governo iraniano ha bloccato l’accesso a Internet e limitato le telefonate per giorni, rendendo quasi impossibile per gli iraniani nella diaspora scoprire se le loro famiglie a casa sono al sicuro.