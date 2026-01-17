Capitale cultura, Mattarella: "Prezioso contributo rilancio per L'Aquila dopo tragedia terremoto"

“L’Aquila non è nuova a sfide difficili. Ardua è stata quella con la quale si è misurata dopo l’immane tragedia del terremoto del 2009 e con la quale si sta misurando ancora per completare l’opera di ricostruzione e di pieno rilancio. Essere Capitale della cultura sarà un prezioso contributo a questa impresa di successo della comunità aquilana, impresa che prosegue verso il futuro. Un’impresa che appartiene anzitutto all’Aquila, ai suoi cittadini e che sta a cuore a tutta l’Italia”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di inaugurazione di L’Aquila Capitale italiana della cultura 2026. “In un tempo di sofferenze indimenticabili, L’Aquila e l’intera Italia seppero reagire e mobilitare energie. Il lavoro di recupero, di restauro e di riavvio delle attività economiche e sociali ha portato a risultati importanti. La cultura è l’anima di creatività e libertà, le sue varie espressioni hanno questo potere e questa terra ha visto tante eccellenti manifestazioni”, ha aggiunto