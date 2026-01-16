Iran, a Teheran la vita scorre apparentemente tranquilla: pieni strade e supermercati

Scorre apparentemente tranquilla vita quotidiana a Teheran, mentre l’Iran rimane sotto un blackout di Internet dopo la repressione delle proteste nazionali. Nelle immagini si vedono i cittadini camminare nelle strade e riempire i supermercati come se nulla fosse. Le manifestazioni contro la crisi economica del Paese, iniziate il 28 dicembre, si sono presto trasformate in una sfida diretta alla teocrazia al potere. L’Iran ha interrotto l’accesso a Internet l’8 gennaio e ha intensificato la sanguinosa repressione di ogni forma di dissenso, che secondo l’agenzia di stampa statunitense Human Rights Activists News Agency ha causato la morte di almeno 2.677 persone.