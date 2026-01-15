Venezuela, migliaia di persone alla processione della Vergine Maria

Migliaia di venezuelani hanno partecipato alla processione della Vergine Maria a Barquisimeto, circa 270 chilometri a ovest di Caracas, per onorare la Divina Pastora. Il desiderio di pace, prosperità e buona salute nasce dall’incertezza politica dopo la cattura del presidente Nicolás Maduro il 3 gennaio. Il pellegrinaggio si svolge ogni 14 gennaio. Secondo il Vaticano, la processione attira circa 3 milioni di persone e si estende per circa 7 chilometri. Vestiti per lo più di bianco, i pellegrini partono dal santuario di Santa Rosa e si fermano in 12 stazioni lungo il percorso prima di raggiungere la cattedrale di Barquisimeto.