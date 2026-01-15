Valeria Fedeli, D’Alema: “Donna travolgente nelle sue passioni politiche”

I ricordi personali sono “tanti, non voglio aggiungere ricordi a quelli che sono stati fatti nel corso di questo incontro che è stato molto bello, molto intenso come era la sua personalità. Cioè una donna travolgente nei suoi sentimenti, nelle sue passioni politiche, nella sua capacità di coinvolgere gli altri, anche in modo dialettico, ma sempre con una intensità in cui si capiva l’autenticità della persona, la forza delle convinzioni, dei sentimenti e questo, per chi vive la vita politica istituzionale, non è comune, perché c’è il rischio che diventi un mestiere e che si perdano le ragioni primigenie”. Lo ha detto l’ex presidente del Consiglio, Massimo D’Alema, in visita alla camera ardente, allestita nella sala della Protomoteca in Campidoglio, a Roma, per l’ultimo saluto a Valeria Fedeli, ex senatrice del Pd ed ex ministra dell’Istruzione, morta mercoledì all’età di 76 anni. “Lei non ha mai perduto lo spirito della sua gioventù e questo, secondo me, è stata la sua forza, la forza di una personalità che, come si vede, è in grado anche nel momento in cui ci saluta di suscitare tanti sentimenti e tanta partecipazione“, ha concluso.