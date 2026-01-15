Australia, forti temporali nello Stato di Victoria: auto trascinate in mare

Forti temporali nello stato australiano di Victoria hanno causato inondazioni improvvise, trascinando le auto in mare. Secondo quanto riportato dai media locali, sono stati emessi allarmi di emergenza per le comunità lungo la Great Ocean Road nelle zone di Wye River, Kennett River e Cumberland River, vicino a Lorne, nel sud-ovest dello stato. Sulla zona sono caduti oltre 170 millimetri di pioggia. Le riprese aeree mostrano diversi veicoli trascinati sulle spiagge, alcuni dei quali bloccati sul lato di un ponte.