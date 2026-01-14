Morte Valeria Fedeli, quando l'ex ministra cantò durante l'esibizione di Patti Pravo

L’ex ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli, morta martedì a 76 anni, quando era alla guida del dicastero si entusiasmo durante l’esibizione di Patty Pravo all’inaugurazione della mostra “Dreamers 1968” al Museo di Roma in Trastevere il 5 maggio 2018. Abbandonando l’aplomb istituzionale la ministra si lasciò andare, intonando la canzone dell’artista veronese ‘…E dimmi che non vuoi morire’. Sarà possibile visitare la mostra sui sogni della generazione che 50 anni fa era pronta a cambiare tutto fino al 2 settembre.“La notizia della morte di Valeria Fedeli colpisce e addolora, scrive sui social la premier, Giorgia Meloni. “Il suo lungo impegno sindacale e politico, con costante attenzione ai traguardi di parità tra donna e uomo, è stata sempre caratterizzato da passione civile, capacità di dialogo e alto senso delle istituzioni”, il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.