Maxi sequestro di cocaina alle Canarie: bloccate 10 tonnellate di droga

Maxi sequestro di cocaina nelle acque dell’Atlantico. Un’operazione internazionale coordinata dalla Polizia Nazionale spagnola ha impedito che quasi 10 tonnellate di droga arrivassero sulle strade europee. Dopo mesi di indagini, gli agenti hanno intercettato e sequestrato una nave mercantile al largo delle Isole Canarie. L’imbarcazione era partita dalla Turchia e aveva effettuato uno scalo nelle acque al largo del Brasile, dove sarebbe stato caricato lo stupefacente. La droga, suddivisa in 29 pacchi, era abilmente occultata all’interno di un carico di sale, nel tentativo di eludere i controlli. All’operazione hanno collaborato anche la Drug Enforcement Agency degli Stati Uniti e le forze dell’ordine di Regno Unito e Brasile, in un’azione congiunta contro il traffico internazionale di droga. Nel corso del blitz sono state arrestate 13 persone. Le indagini proseguono per ricostruire l’intera rete criminale coinvolta.