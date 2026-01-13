Gaza, raffiche di vento e pioggia tra le tende: muro crolla e provoca due morti

Una ragazza adolescente, due donne e un uomo sono morti schiacciati durante la notte a Gaza dopo che un muro è crollato sopra le loro tende a causa della pioggia e dei forti venti. I palestinesi, oltre 2 milioni di persone, stanno lottando per proteggersi dal freddo e dalle forti tempeste, in un contesto di carenza di aiuti umanitari e di divieto da parte di Israele di utilizzare le roulotte, di cui c’è grande bisogno durante i mesi invernali. I gruppi umanitari affermano che durante la tregua non stanno entrando a Gaza materiali sufficienti per costruire ripari e la campagna di bombardamenti israeliana ha ridotto interi quartieri in macerie, costringendo la popolazione a vivere in tende precarie che spesso si allagano.