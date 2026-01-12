Mattel lancia la prima Barbie autistica

(LaPresse) Mattel ha lanciato una Barbie autistica, parte dell’impegno del produttore di giocattoli per la rappresentanza e l’inclusione. L’azienda ha già prodotto Barbie con diabete di tipo 1, sindrome di Down e cecità. Sviluppata in collaborazione con l’organizzazione benefica statunitense Autistic Self Advocacy Network, la Barbie è progettata per riflettere il modo in cui alcuni bambini con autismo sperimentano, elaborano e comunicano con il mondo. Lo sguardo distolto della bambola rispecchia il modo in cui alcune persone autistiche evitano il contatto visivo diretto, mentre i gomiti e i polsi pieghevoli consentono movimenti ripetitivi. Gli accessori includono un fidget spinner rosa per ridurre lo stress, cuffie con cancellazione del rumore per limitare il sovraccarico sensoriale e un tablet con pulsanti di comunicazione basati su simboli per supportare l’interazione quotidiana. Ellie Middleton è una creatrice e autrice di contenuti autistici e ADHD che ha lavorato con Mattel per essere ambasciatrice della nuova Barbie. “Non esiste un aspetto dell’essere autistico. È qualcosa che per la maggior parte del tempo è interno ed è qualcosa che rappresenta in modo diverso per tutti ed è qualcosa che tutti i diversi tipi di persone possono sperimentare. Quindi penso che non ci sarà mai una rappresentazione perfetta e singolare dell’autismo”