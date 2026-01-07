Accesso Archivi

mercoledì 7 gennaio 2026

Crans-Montana, Valditara: "Accertare al più presto la verità in Svizzera"

LaPresse
“Stamattina ho trovato una comunità molto scossa, era giusto stringersi tutti insieme”. Così il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, arrivando alla chiesa Santa Maria delle Grazie a Milano per il funerale di Chiara Costanzo, la giovane di 16 anni vittima della tragedia di Crans-Montana. “Vediamo di accettare al più presto la verità in Svizzera – ha proseguito – Credo che questo episodio insegni tante cose: dobbiamo puntare sempre di più sul tema della sicurezza che peraltro è anche previsto nelle scuole. Dobbiamo sapere affrontare questa tematica, la sicurezza è un tema strategico”.