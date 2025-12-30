Gaza, le tende del campo profughi di Netzarim prima e dopo il maltempo

Migliaia di palestinesi sfollati nella Striscia di Gaza stanno lottando per riscaldarsi mentre il maltempo imperversa. In questo filmato, si vede un campo profughi deserto nell’area di Netzarim, nella Striscia di Gaza centrale, costruito dall’Egyptian Relief Committee per ospitare temporaneamente migliaia di persone rimaste sfollate a causa della guerra. In questo campo decine di tende sono state rase al suolo dalle piogge forti. La prima fase del cessate il fuoco, entrata in vigore il 10 ottobre 2025, avrebbe dovuto portare un’ondata di aiuti umanitari a Gaza, compresi gli alloggi. Tuttavia, molte famiglie non hanno coperte, vestiti e un riparo sicuro per stare al caldo. Secondo il Ministero della Salute di Gaza, dal 3 dicembre almeno 12 persone, tra cui 3 bambini, sono morte a causa di ipotermia o crolli di case danneggiate dalla guerra, dovuti alle intemperie.