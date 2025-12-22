Milano-Cortina 2026, Mosaner: "Emozione indescrivibile ricevere il tricolore da Mattarella"

“In questa giornata davvero speciale, è un mix di emozioni indescrivibili ricevere la bandiera tricolore dal presidente Mattarella. È qualcosa di inspiegabile, un’emozione grandissima“. Così Amos Mosaner, campione di curling e uno dei quattro portabandiera dell’Italia a Milano-Cortina 2026, dopo la cerimonia di consegna del tricolore agli azzurri al Quirinale. “Sicuramente sarà una responsabilità per noi cercare di far bene e fare una bella figura in casa, ma soprattutto far conoscere questo sport in Italia. Noi cercheremo di dare il meglio e magari attirare qualche giovane e farlo innamorare e avvicinare a questa disciplina“, ha aggiunto l’atleta azzurro sui suoi obiettivi per le Olimpiadi invernali. Nel 2022, a Pechino, Mosaner, in coppia con Stefania Costantini, vinse l’oro nel doppio misto di curling.