Milano-Cortina 2026, Mattarella consegna il tricolore ai portabandiera azzurri

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato il tricolore ai portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La cerimonia si è svolta al Quirinale alla presenza, tra gli altri, del ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi, del presidente del Coni Luciano Buonfiglio e della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò. I portabandiera olimpici sono la campionessa dello short track Arianna Fontana e il fondista Federico Pellegrino per la cerimonia di apertura di Milano, la campionessa iridata dello sci Federica Brignone e il campione del curling Amos Mosaner per quella di Cortina. I due portabandiera paralimpici sono Chiara Mazzel e René De Silvestro, accompagnati dal numero uno del Cip, Marco Giunio De Sanctis.