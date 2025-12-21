Sudafrica, 10 morti in sparatoria a Bekkersdal: la polizia sulla scena

I rilievi della polizia a Bekkersdal in Sudafrica, a circa 50 km da Johannesburg, dove almeno 10 persone sono morte e altre 10 sono state ferite in un attacco da parte di uomini armati nei pressi di una taverna. Secondo quanto riporta Al Jazeera, la polizia ha affermato che è in corso una caccia all’uomo per individuare i responsabili dell’attacco, avvenuto poco prima dell’una di notte, ora locale. “Circa 12 ignoti a bordo di un kombi bianco e di una berlina argentata hanno aperto il fuoco contro i clienti della taverna e hanno continuato a sparare a caso mentre questi fuggivano”, ha dichiarato la polizia in un comunicato.