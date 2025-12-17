Gaza, Meloni: "Tregua fragile, tutti contribuiscano a stop ostilità"

“Pochi giorni fa ho ricevuto qui a Roma il presidente Abu Mazen per la seconda volta in poco più di un mese. Il presidente palestinese ha chiesto con convinzione un impegno italiano forte e ambizioso nei passaggi necessari a fissare il piano di pace proposto dagli Stati Uniti e sottoscritto da tutti i protagonisti. E io credo che l’Italia non si debba sottrarre a questo impegno, che le viene richiesto appunto da più parti in un momento tanto decisivo”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni alla Camere in vista del Consiglio europeo. “Il piano di pace del presidente Trump ha avuto il grande merito di porre fine al conflitto a Gaza, un conflitto che aveva provocato un numero di vittime civili e una crisi umanitaria ingiustificabili, e che non lasciano indifferente nessuno di noi. Ma si tratta di una tregua fragile e di un percorso complesso e ambizioso, e credo che ogni persona di buona volontà, chiunque abbia sinceramente a cuore il futuro di Israele e della Palestina e la stabilità in u-na regione così strategica, sia chiamato a fare la sua parte per consolidare la cessazione delle ostilità che possa durare nel tempo e aprire la strada, la stabilizzazione a lungo termine della Striscia fino a realizzare la prospettiva dei due Stati”, ha aggiunto Meloni.