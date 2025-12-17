Fiorello, la videochiamata con Fabrizio Corona a 'La Pennicanza'

Fiorello scatenato a ‘La Pennicanza‘ su Rai Radio2. Lo showman ha aperto la puntata con una riflessione ironica sui personaggi spariti dal panorama mediatico: “Ricordate la Ferragni? E Gianluca Vacchi? Ma soprattutto… Fabrizio Corona? Dove è finito? Faccio un appello pubblico: Fabrizio, che fine hai fatto?”. Dalla gag, poi, lo showman ha provato direttamente a sentire, in videochiamata, l’ex paparazzo. E tra i due è partita una conversazione esilarante, con Corona che ha presentato a Fiorello il figlio Thiago e chiosato: “L’unico vero, pulito, onesto in questo lavoro è Rosario Fiorello!”.