Ucraina, Tajani: "Da Italia ok a congelamento asset russi, ma ci sono anche altri strumenti"

“L’Italia è favorevole a stabilizzare la situazione, quindi votiamo a favore. Poi si aprirà un dibattito politico al Consiglio su quello che sarà lo strumento migliore per aiutare l’Ucraina. Noi abbiamo sempre detto di avere qualche riserva non tanto sulla scelta politica, quanto sulla base giuridica per l’utilizzo di ‘frozen asset’, potrebbe esserci anche un altro strumento per finanziare l’Ucraina con garanzie che poi devono essere fuori naturalmente del debito pubblico. Quindi è un dibattito in corso. Intanto al Coreper si è votato per congelare i beni, poi vedremo cosa si farà e lo deciderà il Consiglio. Fermo restando che l’Italia vuole aiutare l’Ucraina, il tema è più giuridico che altro”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, a margine del vertice del Ppe a Heidelberg, rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto del dossier asset russi ed il loro congelamento “sine die”.